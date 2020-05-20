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«Холостяк» Добрынин женился: первые свадебные фото
Участник шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова официально оформили свои отношения. Влюбленные расписались 20 мая в одном из столичных загсов. Для церемонии невеста выбрала белое мини-платье, а жених — серый костюм в клетку. Первыми молодоженов поздравили друзья, а затем они отправились к родителям Даши.
Первыми фото с церемонии росписи молодые поделились в сети.
Как ранее рассказывала Даша, она возьмет фамилию мужа и будет официально Вакулович. Ведь Никита Добрынин — это псевдоним. На самом деле его зову Вадим Вакулович.
Свадьбу молодые планируют сыграть после карантина, 12 августа. Для торжества невеста готовит два роскошных наряда.
Напомним, в эту пятницу состоится финал десятого сезона «Холостяка». Главному герою шоу Максу предстоит выбрать, кто же станет его спутницей по жизни — Дана или Даша.512
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!