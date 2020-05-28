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Ученые назвали факторы, которые в 3–5 раз повышают риск реанимации для больных с COVID-19

Пытаясь выяснить, какие факторы влияют на заражение людей коронавирусом нового типа и дальнейшее протекание болезни, медики Кувейта провели исследование, в ходе которого под руководством доцента Кувейтского университета Салмана Аль-Сабаха наблюдали за тем, как развивалась COVID-19 у 1158 жителей страны, которые лечились в больнице имени Джабера Аль-Ахмада Аль-Сабаха с конца февраля по начало апреля этого года.

При этом была выявлена интересная закономерность, говорится в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке medRxiv.

Примерно пятая часть заболевших коронавирусом страдала от ожирения и диабета. Благодаря этому медики смогли проследить за тем, как оба этих фактора влияли на развитие коронавирусной инфекции. Для этого ученые детально проанализировали то, от каких других заболеваний страдали их пациенты, чтобы учесть, что они тоже могли повлиять на характер течения COVID-19.

Как показали их наблюдения, жители Кувейта, страдавшие от ожирения, попадали в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19 примерно от 2,5 до 4 раз чаще других пациентов.

Кроме того, их гораздо чаще нужно было подключать к аппарату искусственного дыхания по сравнению с пациентами, которые не страдали от лишнего веса.

Аналогичным образом диабет, вне зависимости от наличия ожирения и других хронических проблем со здоровьем, повышал эту вероятность более чем в пять раз.

При этом легкие формы ожирения и преддиабетическое состояние не влияли на развитие коронавирусной инфекции подобным образом. Ученые связывают это с тем, что у этих людей еще не успели сформироваться те нарушения в работе организма и иммунитета, которые способствуют развитию тяжелых форм COVID-19 у диабетиков и носителей самых тяжелых форм ожирения.

Эту особенность, как считают Аль-Сабах и его коллеги, нужно учитывать при госпитализации пациентов и профилактике дальнейшего распространения SARS-CoV-2 среди самых уязвимых групп населения.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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