Украина

Дожди не уйдут, но потеплеет: синоптики уточнили прогноз на последние дни мая

До конца текущей недели Украину ждут проливные дожди, часто в сочетании с грозами и сильным ветром. Возможен град, подобный тому, что наблюдался на Закарпатье. Определяющими факторами для погоды в ближайшие дни станут циклоны и атмосферные фронты. Ночные температуры станут понемногу расти, заморозков синоптики больше не ожидают.

28 мая дожди пройдут на севере, юге, в восточных и центральных областях. На Левобережье очень вероятны грозы и сильный ветер с порывами 15−20 м/с. К полудню в большинстве областей столбики термометров покажут от 14 до 19° и только на востоке и юго-востоке 21−26 градусов.

29 мая дожди и грозы продолжатся. На востоке потеплеет до +25 градусов, в западной части страны останется прохладно.

На 30 мая синоптики снова прогнозируют грозовые дожди с усилением ветра.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, летняя погода со среднесуточной температурой не ниже +15 градусов ожидается только в средине июня. Об этом в статье «Дожди и прохлада: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца мая».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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