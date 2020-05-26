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Принц Гарри и Меган Маркл вернут деньги налогоплательщиков – в обмен на оплату их охраны в США
Поселившиеся в Лос-Анджелесе британский принц Гарри и Меган Маркл заключили своеобразную сделку. Они согласились вернуть 2,4 миллиона фунтов (почти три миллиона долларов), которые были потрачены из денег налогоплательщиков на масштабный ремонт их дома в Виндзоре. Во Фрогмор-коттедже они прожили всего лишь несколько месяцев, но надеются сохранить его за собой в качестве жилища, в котором будут останавливаться во время визитов в Британию.
Герцог и герцогиня Сассекские, у которых сейчас серьезные проблемы с финансами, будут возвращать деньги в казну по частям в течение 11 лет. В обмен на это отец Гарри принц Уэльский Чарльз возьмет на себя расходы на обеспечение безопасности Сассексов в Америке. Дональд Трамп официально отказался предоставлять им охрану за счет государства. Аналогичное заявление ранее сделали также в Канаде, где отказавшиеся от статуса членов королевской семьи Меган и Гарри временно проживали после отъезда из Британии. Супругам также пришлось отказаться и от круглосуточной охраны, которую ранее предоставляли им Скотланд-Ярд, командируя своих офицеров за границу.
Как сообщает издание Daily Mail, 35-летний принц и его 38-летняя супруга-американка вынуждены были нанять частных охранников. Их услуги обойдутся паре почти в пять миллионов долларов год. Сейчас такая сумма для Меган и Гарри неподъемна. Хотя в будущем они надеются начать зарабатывать самостоятельно, так как мечтают о финансовой независимости.
Принц Чарльз получает солидную прибыль от герцогства Корнуолл — недвижимости, традиционно принадлежащей наследнику британского престола. В данное время Гарри с семейством живет практически исключительно за счет отца. На планы Сассексов начать работать серьезно повлияла пандемия коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри нашел себе «нового отца» — в лице мужа подруги Меган Маркл.
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