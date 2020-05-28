26.84 / 27.09 29.26 / 29.72
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чемпиона мира по футболу со скандалом расторг контракт с российским клубом (фото)

8:42 28 мая 2020
Адиль Рами
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Действующий чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами, который летом 2019-го после двух лет отношений расстался с американской актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон, объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с российским «Сочи».

Напомним, что 34-летний защитник в феврале 2020 года заключил соглашение с клубом российской премьер-лиги до окончания сезона, но при этом так и не сыграл за «Сочи» ни одного матча.

Адвокат француза Жюль Планк утверждает, что российский клуб не выполнил ни одного из своих обязательств перед Рами и не платил футболисту зарплату, поэтому в ситуации будет разбираться ФИФА.

«Игрок освобожден от любых договорных обязательств, и у него все еще есть желание продолжить свою профессиональную футбольную карьеру», — говорится в заявлении адвоката Адиля Рами.

При этом в самом клубе утверждают, что Адиль Рами при заключении контракта скрыл серьезную травму колена, а жалованье французу в «Сочи» якобы платили исправно.

Адиль Рами с главным трофеем ЧМ-2018, завоеванным в составе сборной Франции

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Франции продал с аукциона золотую медаль ЧМ-2018.

Фото Instagram, pfcsochi.ru

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Грызлов Борис

В Кремле разразились угрозами в адрес Украины из-за возможного пересмотра минских соглашений

Ласточкино грездо в Крыму

В Украине заговорили о строительстве канала через Перекопский перешек: что это даст и зачем он нужен

Деньги и домик

Иностранный инвестор заявил о попытке захвата экс-регионалом элитной недвижимости, — СМИ

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер