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Чемпиона мира по футболу со скандалом расторг контракт с российским клубом (фото)
Действующий чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами, который летом 2019-го после двух лет отношений расстался с американской актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон, объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с российским «Сочи».
Напомним, что 34-летний защитник в феврале 2020 года заключил соглашение с клубом российской премьер-лиги до окончания сезона, но при этом так и не сыграл за «Сочи» ни одного матча.
Адвокат француза Жюль Планк утверждает, что российский клуб не выполнил ни одного из своих обязательств перед Рами и не платил футболисту зарплату, поэтому в ситуации будет разбираться ФИФА.
«Игрок освобожден от любых договорных обязательств, и у него все еще есть желание продолжить свою профессиональную футбольную карьеру», — говорится в заявлении адвоката Адиля Рами.
При этом в самом клубе утверждают, что Адиль Рами при заключении контракта скрыл серьезную травму колена, а жалованье французу в «Сочи» якобы платили исправно.
Адиль Рами с главным трофеем ЧМ-2018, завоеванным в составе сборной Франции
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Франции продал с аукциона золотую медаль ЧМ-2018.
Фото Instagram, pfcsochi.ru340
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