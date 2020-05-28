Спорт

Чемпиона мира по футболу со скандалом расторг контракт с российским клубом (фото)

Действующий чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами, который летом 2019-го после двух лет отношений расстался с американской актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон, объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с российским «Сочи».

Напомним, что 34-летний защитник в феврале 2020 года заключил соглашение с клубом российской премьер-лиги до окончания сезона, но при этом так и не сыграл за «Сочи» ни одного матча.

Адвокат француза Жюль Планк утверждает, что российский клуб не выполнил ни одного из своих обязательств перед Рами и не платил футболисту зарплату, поэтому в ситуации будет разбираться ФИФА.

«Игрок освобожден от любых договорных обязательств, и у него все еще есть желание продолжить свою профессиональную футбольную карьеру», — говорится в заявлении адвоката Адиля Рами.

При этом в самом клубе утверждают, что Адиль Рами при заключении контракта скрыл серьезную травму колена, а жалованье французу в «Сочи» якобы платили исправно.

Адиль Рами с главным трофеем ЧМ-2018, завоеванным в составе сборной Франции

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Франции продал с аукциона золотую медаль ЧМ-2018.

Фото Instagram, pfcsochi.ru

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter