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Украина

Главарь «ДНР» Пушилин извинился за «несогласованный» обстрел жилых районов

10:03 28 мая 2020
Пушилин
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин принес извинения за обстрел жилых кварталов. В официальном аккаунте Пушилина в Twitter появилась соответствующая запись. Ранее главари боевиков пригрозили Украине обстрелами.

«Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР!» — было написано в официальном аккаунте Пушилина в Twitter.

За час сообщение более 100 раз ретвитнули и десятки раз прокомментировали.

Одни комментаторы пишут о том, что наконец-то Пушилин написал правду, другие уверены, что аккаунт взломан. В то же в время на канале Пушилина в Telegram появилось заявление о том, что это был взлом. По информации «ФАКТОВ», за взломом стоят украинские спецслужбы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по огневой позиции боевиков, с которой российские наемники обстреливали украинских бойцов, был нанесен мощный удар.

Во вторник, 26 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов со стороны российских оккупантов был смертельно ранен украинский защитник.

Также сообщалось, что вследствие обстрела со стороны оккупантов 23 мая был разрушены дачные дома в поселке Каменка Донецкой области.

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