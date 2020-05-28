Путин спланировал захват стран Балтии: генерал сделал громкое заявление

Украина

Нынешней весной Путин планировал военное вторжение в страны Балтии и очередной захват территорий. От российской агрессии Европу по сути спасла начавшаяся пандемия коронавируса. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По словам Романенко, к активным военным действиям Россия готовилась последние три года, а сценарий захвата стран Балтии в деталях отрабатывался на военных учениях в апреле.

«Планировалась операция по развертыванию масштабных военных учений на границе какого-либо государства, наращиванию там сил и захвату чужих территорий. Пока США или войска НАТО разворачивали бы собственные вооруженные силы, Россия бы уже зашла на территорию условной Латвии, там закрепилась и начала выдвигать требования», — рассказал генерал-лейтенант.

По словам Романенко, Путин, известный любовью к знаковым датам, планировал спецоперацию к 9 мая.

«Путину хотелось в этом году завершить свое победоносное шествие по Украине и Прибалтике к параду Победы. Чтобы потом с позиции силы диктовать миру свои условия. Но эскалации конфликта в Европе удалось избежать. Помешал коронавирус», — подытожил Романенко.

О том, какие еще планы Кремля сорвались из-за непредвиденных обстоятельств, читайте в интервью Романенко «ФАКТАМ» «Путин планировал масштабное вторжение в Украину, но помешал коронавирус».

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