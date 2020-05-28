Деньги

Коммунальщикам позволят без разрешения врываться в дома должников: что об этом известно

В последнее время десятки тысяч семей украинцев оказались в сложной финансовой ситуации из-за карантина, так как люди частично или полностью утратили работу. В этих условиях им все труднее возвращать взятые ранее кредиты и даже платить за жилищно-коммунальные услуги. Тем временем народные депутаты решили усилить борьбу с неплательщиками, позволив отключать им «коммуналку» даже путем проникновения в дома и квартиры. Насколько это законно и как такие действия регулируются законодательством «ФАКТАМ» рассказали юристы.

«В предложении о несанкционированном доступе в жилье отсутствуют оговорки о компенсации причиненного потребителю вреда»

Напомним, что 20 мая Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг. Возможность доступа в жилье без согласия владельца предусматривает законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» авторства нардепов из фракции «Слуга народа».

Данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» относительно возможности доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца или пользователя для ограничения или прекращения предоставления коммунальной услуги.

Законопроектом устанавливается, что «несанкционированный доступ к жилью, иному объекту недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя».

Правда, Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады назвало эти нормы неконституционными, так как они противоречит ст. 30 Конституции Украины о неприкосновенности жилья без решения суда.

«Не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение там осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда, — говорится в экспертной оценке специалистов ГНЭУ. — В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, возможен иной установленный законом порядок проникновения в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра и обыска.

Кроме того, положение не согласуется также с ч. 1 ст. 233 УПК, согласно которой никто не вправе проникнуть в жилище или другое владение лица с любой целью, иначе как только по добровольному согласию лица, которое ими владеет, или на основании решения следственного судьи.

Стоит обратить внимание, что предложение не учитывает требования ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которой провозглашено, что каждый имеет право на уважение к его личной и семейной жизни, его жилищу и корреспонденции. Органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности либо защиты прав и свобод других лиц.

Также в предложении о несанкционированном доступе отсутствуют оговорки о компенсации причиненного потребителю вреда, в частности, при проникновении в жилище (например, повреждения приборов учета, имущества потребителя, нарушения конструктивной целостности входных дверей, окон или других элементов зданий и помещений и т. п. ).

По нашему мнению, представители исполнителя коммунальной услуги могут заходить в жилище без получения согласия жильца квартиры только в неотложных случаях, когда нужно срочно спасать людей или имущество, для проведения в них осмотра или ликвидации аварий", — считают специалисты ГНЭУ.

«Несанкционированное проникновение в дом с целью прекращения предоставления услуг противоречит Конституции Украины»

Как бы там ни было, но монобольшинство проголосовало за данный законопроект, приняв его в первом чтении. А значит, не исключено, что вскоре они могут так же легко и быстро принять его окончательно. «ФАКТЫ» попросили прокомментировать данный законопроект юриста судебного блока компании Investment Service Ukraine Владимира Пищида.

— Кто именно может получить возможность проникать в дома должников и неплательщиков за услуги?

— Право доступа к жилью должников дается представителям оператора услуг при наличии у них соответствующего удостоверения, при этом является обязательным присутствие представителя органов внутренних дел, работников аварийно-ремонтной бригады, а также собственника смежного помещения.

— Насколько законно проникновение в жилье без решения суда? Не противоречит ли это действующему законодательству?

— Несанкционированное проникновение в жилье с целью прекращения предоставления услуг противоречит статье 30 Конституции Украины, а также статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

— Как сегодня законодательно урегулирован вопрос отключения злостных неплательщиков от жилищно-коммунальных услуг? Могут ли коммунальщики сейчас поникать в жилье должника и при каких условиях?

— Отключение должников от потребления жилищно-коммунальных услуг осуществляется при наличии технической возможности такого отключения, без последствий для смежных потребителей. Однако несанкционированный доступ к жилью потребителей допускается только в случае угрозы жизни или имуществу людей, — отметил юрист.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, согласно принятому парламентом закону, кредиторы временно лишены права штрафовать заемщиков за несвоевременную уплату по кредиту. Если заемщик в период действия карантина или в течение 30 дней после его отмены просрочил плату по кредиту, то он освобождается от обязанности вносить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку. Эти антикризисные нормы будут действовать до конца месяца, в котором завершится карантин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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