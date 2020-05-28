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Украина

В Украине вернут обязательный техосмотр для автомобилей: все подробности

12:39 28 мая 2020
техосмотр
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине вернут обязательный техосмотр автомобилей. Это подтвердил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, процедура ТО изменится по сравнению с той, что существовала до лета 2011 года.

Законопроекты о возвращении общегосударственного техосмотра в прошлом году уже вносились в Раду. На этот раз закон будут писать с чистого листа.

Как сообщает «Европейская правда», министр предложил не возобновлять практику, когда техосмотром авто занимались структуры МВД. «Никаких монополий не будет», — обещает глава Мининфраструктуры.

Напомним, с 1 января был сделан шаг к возвращению в Украину техосмотра. Что касается новых инициатив, то больше всего критических замечаний вызвало предложение проводить внеплановое ТО при смене собственника и при выезде за границу.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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