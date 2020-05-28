Украина

В Киеве с 1 июня открывают детские сады: что важно знать

Как и планировалось ранее, в Киеве с понедельника, 1 июня, откроют детские садики — они будут работать в новых условиях.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, ежедневно утром всем сотрудникам детсадов и детям на входе будут измерять температуру — тех, у кого она выше 37,2 ° C, не будут допускать в учреждение.

Родители, которые приводят детей, должны быть в масках. В садике нельзя будет пользоваться многоразовыми полотенцами, мягкими игрушками. Также в помещениях не должно быть ковров с длинным ворсом. И персонал, и дети должны будут находиться в садике лишь в сменной обуви.

«Все коммунальные детсады обеспечены антисептиками — дети будут пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателей. В садах будут регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и регулярно их проветривать. А воспитателей будут больше времени проводить с детьми на улице», — сообщил городской голова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный государственный врач Виктор Ляшко заявлял, что с 1 июня, в рамках смягчения карантина, планируется открытие бассейнов, спортзалов, запуск железнодорожного транспорта, запуск межобластных перевозок.

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