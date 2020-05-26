Ляшко подтвердил, что бассейны откроют 1 июня

Украина

В Украине с 1 июня, в рамках смягчения карантина, планируется открытие бассейнов, спортзалов, запуск железнодорожного транспорта, запуск межобластных перевозок. Об этом на брифинге заявил главный государственный врач Виктор Ляшко.

По его информации, полученные 26 мая новые данные по распространению возбудителя коронавирусной болезни в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют открыть бассейны.

В ближайшее время Минздрав предоставит рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые необходимо соблюдать в случае, если владелец бассейна примет решение об открытии.

Напомним, с 1 июня власти Киева планируют также открыть пляжи и зоны отдыха у водоемов. Кроме того, будут сняты ограничения на посещение кладбищ, которые ввели в середине апреля.

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