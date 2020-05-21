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Украина

Открытие детских садиков и ТЦ: Кличко рассказал об ослаблении карантина в Киеве

12:37 21 мая 2020
садики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве с 23 мая, в рамках ослабления карантина, в обычном режиме заработает общественный наземный транспорт — автобусы трамваи, троллейбусы. Кроме того, откроются торговые центры, спортзалы и детские площадки в парках, скверах и зонах отдыха. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

С 25 мая откроется метро, промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

С 1 июня в Киеве начнут работать детские садики, школы для учащихся 11-х классов, спортзалы и спортивные секции для школьников (кроме бассейнов).

Также с 1 июня в столице откроется пляжный сезон.

Напомним, к открытию образовательных учреждений в столице утвердили регламент подготовки детских садов и школ к возобновлению работы после карантина.

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