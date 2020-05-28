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Резал ножом и бил ногой по голове: убийцу дьякона приговорили к пожизненному заключению
Тячевский районный суд Закарпатской области признал 44-летнего жителя Хустского района Николая Р. (имя изменено) виновным в умышленном убийстве, совершенным при отягощающих обстоятельствах. Как сообщает областная прокуратура, мотивом для убийства стало обычное хулиганство. Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за хулиганство, а также за еще одно умышленное убийство. На этот раз суд приговорил его к пожизненному заключению… (Недавно в Одессе суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек.)
Согласно судебным документам, накануне убийства у Николая начался очередной всплеск агрессивности, тогда он беспричинно избил своего односельчанина, нанеся ему легкие телесные повреждения. А уже ночью следующего дня, вооружившись ножами, через окно проник в дом соседа — местного дьякона.
— Около часа ночи проснулись с мужем от сильного стука в двери, — рассказывала в суде пострадавшая женщина. — Николай просил открыть ему, мол, у него горит дом. Муж сказал, что сейчас выйдет. В этот момент раздался грохот в спальне, в дом ворвался Николай, который держал в руках два ножа. Сказал, что пришел убивать меня, мужа и детей. Супруг спросил его: «За что ты хочешь нас убить?» В ответ Николай приказал нам молиться и встать на колени. Сделали так, чтобы не провоцировать большей агрессии. Потом он приказал всем заложить руки за голову и принялся бить ногами сначала мужа, потом меня. Видела, как Николай, громко смеясь, нанес удар ножом в ногу лежащему на полу мужу. Затем сильно ударил ногой меня по голове, я потеряла сознание. Когда очнулась, Николая уже не было. Рядом лежал мертвый супруг.
Как потом установит судебно-медицинская экспертиза, мужчина умер от полученных во время избиения многочисленных травм.
Обвиняемый свою вину признал лишь частично. Утверждал, что первого односельчанина не избивал, а лишь толкнул, от чего тот упал на землю и травмировался. А вторую свою жертву убивать не собирался. Был, мол, зол на дьякона за то, что тот якобы крадет деньги и иконы в церкви. За это несколько раз ударил его и его жену. Свою вину в этом признает полностью, раскаивается и просит прощения у пострадавшей. При этом обвиняемый не смог внятно объяснить, почему он считает, что дьякон крал.
Суд не увидел у обвиняемого искреннего раскаяния, а психиатрическая экспертиза установила, что он не страдает психическими заболеваниями. Поэтому его признали виновным в совершении умышленного убийства, приговорив к пожизненному заключению.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львовской области в апреле были задержаны двое 20-летних парней, которые подозреваются в убийстве супружеской пары — 66-летнего мужчины и его 67-летней жены.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...