Общество и люди

День Киева в этом году пройдет в онлайн-формате

День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, в этом году праздник города 31 мая. Несмотря на то, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине пройден, обычного веселья с массовыми мероприятиями в столице не предусмотрено. Все события переводятся в онлайн-формат, что связано с карантинными ограничениями в период эпидемии коронавируса.

В эфире телеканала «Киев» с утра обнародуют праздничную программу, в которой, в частности, будут поздравления, тематические сюжеты «Прогулки по Киеву», серии «Портреты», «Истории» и другие. Также состоится трансляция «Пробега под каштанами», который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а еще радиоконцерты групп «Green Grey», «On I Ona», «ADAM» и другие. Праздничные ролики разойдутся в соцсетях, на сайтах коллективов, на Youtube каналах:

Академический камерный хор «Крещатик» представит хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко «Як тебе не любити, Києве мій!»;

Киевский академический муниципальный духовой оркестр покажет видеоролик песни-поздравления «Счастья, добра и любви»;

Киевский академический ансамбль украинской музыки «Днепр» подготовил видеопоздравление «Украина — родной край»;

гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства «Песня над Днепром-202» имени Анатолия Авдеевского можно увидеть на Youtubе-канале ESTRADA. UA;

гала-концерт «Мировые шедевры» с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты покажут в сети;

30 и 31 мая в 20:00 трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева. Капелла имени Ревуцкого «От года до года» приглашает на трансляцию с участием квартета «Impressio» и Анны Зарецкой, Хора мальчиков и юношей капеллы.

Вечером (около 20:00) жители города, прогуливаясь 30 или 31 мая возле здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества (улица Межигорская, 2), смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона театра.

В этом году «Пробег под каштанами» впервые задуман в формате онлайн. Организаторы решили объединить усилия проекта и направить его на борьбу с COVID-19. Участником #ПробігONлайн можно стать, оставаясь дома.

Ко Дню Киева в связи с ослаблением карантина горожанам подготовили подарок: 30 мая открывают ТРЦ, но пока без развлекательных зон. И придется подождать еще, пока заработают кинотеатры.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, в День Киева город будут усиленно патрулировать наряды полиции и «Муниципальной варты». Въезд в столицу ограничивать не собираются, хотя и предупреждают: не стоит массово ехать в Киев, а лучше поберечь свое здоровье.

Напомним, что в День Киева откроется сезон столичных фонтанов, которые из-за карантина заработают с опозданием на месяц и будут радовать киевлян и гостей до конца сентября. Музыкальное сопровождение фонтанов на Майдане Незалежности и Русановском канале будут включать вечером: в мае, августе — с 20:00 до 23:00; июне, июле — с 20:30 до 23:00; сентябре — с 19:00 до 23:00.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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