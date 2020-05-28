Общество и люди

«Я тебя туда не посылал»: водитель маршрутки отказал в проезде ветерану АТО

В четверг, 28 мая, в Киеве один из водителей маршруток в грубой форме отказал в проезде ветерану АТО. Ранее в Чернигове проучили маршрутчика, который унизил бывшего бойца.

Как сообщает в Facebook жена ветерана АТО Инна Ольховая, инцидент произошел на маршруте Киев — Борисполь.

«Сегодня в 9:30 водитель маршрута 317а „ст. м. Харьковская — Борисполь“ в грубой форме отказал в проезде моему мужу, участнику АТО/ООС», — написала Ольховая.

По ее словам, водитель заявил: «Я тебя туда не посылал».

В полицию написано заявление.

«Пожалуйста, сделайте маршрут и водителя знаменитым. А также при случае поинтересуйтесь у него, где он был в 14−20 гг, и почему у него самого нет ни прав, ни документов на маршрут, ни маршрутного листа, ни даже свидетельства о праве выполнять пассажирские перевозки по городу и области», — написала Ольховая.

Ранее сообщалось, что Днепре маршрутчик отказывал в льготном проезде ветеранам АТО, пока с ним не провели беседу.

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