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В Чернигове проучили маршрутчика, унизившего ветерана АТО с инвалидностью (видео)
В Чернигове водитель маршрутки, который не хотел бесплатно везти ветерана войны на Донбассе, спровоцировал драку с инвалидом АТО. Видео инцидента опубликовал в Facebook Александр Тарнавский. Ранее в Днепре бывшие АТОшники проучили водителя маршрутного такси, который отказывал в льготном проезде ветеранам.
«Вчера моему товарищу Владиславу Шатило, который потерял на войне ногу, отказали в бесплатном проезде, гарантированном законом. Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке», — пишет Тарнавский.
По его словам, на следующий день участники инцидента встретились на конечной остановке маршрутки. Во время разговора водитель попытался выяснить отношения с парнем на протезе «по-мужски» и во время драки получил несколько синяков.
«Беседа» проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки, водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — уточнил Тарнавский.
«Отдельно хочу поблагодарить городские власти, которые вопреки закону отменили льготный проезд. Ждите новых конфликтов», — пишет автор видео.
Напомним, в Николаеве водителя, выгнавшего из маршрутки ветерана АТО, заставили просить прощения на коленях. Выгоняя ветерана из автобуса, водитель еще и применил силу по отношению к человеку с инвалидностью, которую тот получил на Донбассе.290
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