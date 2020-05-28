26.81 / 27.05 29.24 / 29.69
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Германии могут отправить беглого экс-нардепа Онищенко в Россию

15:50 28 мая 2020
Александр Онищенко
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко, которого Германия отказалась выдать Украине, возможно, будет вынужден покинуть территорию ФРГ, поскольку ему отказали в предоставлении политического убежища.

Как пишет «Немецкая волна», в начале мая Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев отказало экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Однако, по словам адвоката Онищенко, экс-нардеп обжаловал отказ в предоставлении убежища и ходатайствовал о нахождении на территории Германии на период судебного разбирательства.

«Александр Онищенко хочет остаться в Германии», — заявил его адвокат и добавил, что если власти Германии все же ему откажут, у Онищенко остается возможность уехать в Россию, гражданином которой он является.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине Александру Онищенко инкриминирую хищение средств при добыче и продаже газа, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму почти 3 миллиарда гривен.

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карта системы видеофиксации нарушений ПДД

С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать

Виталий Денисюк

«Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи»: врач взорвал сеть постом о благодарности от жены Зеленского

потоп в Одессе

Воды по окна: в Одессе настоящий потоп из-за мощного ливня (фото, видео)

Forbes составил рейтинг богатейших украинцев: в нем семь долларовых миллиардеров

Forbes составил рейтинг богатейших украинцев: в нем восемь долларовых миллиардеров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер