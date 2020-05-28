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В Германии могут отправить беглого экс-нардепа Онищенко в Россию
Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко, которого Германия отказалась выдать Украине, возможно, будет вынужден покинуть территорию ФРГ, поскольку ему отказали в предоставлении политического убежища.
Как пишет «Немецкая волна», в начале мая Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев отказало экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Однако, по словам адвоката Онищенко, экс-нардеп обжаловал отказ в предоставлении убежища и ходатайствовал о нахождении на территории Германии на период судебного разбирательства.
«Александр Онищенко хочет остаться в Германии», — заявил его адвокат и добавил, что если власти Германии все же ему откажут, у Онищенко остается возможность уехать в Россию, гражданином которой он является.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине Александру Онищенко инкриминирую хищение средств при добыче и продаже газа, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму почти 3 миллиарда гривен.35
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!