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Происшествия

Под Николаевом полицейские зверски избили мужчину после обыска (фото)

16:24 28 мая 2020
Следователи ГБР
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Николаевщине полицейские, расследовавшие дело о хищении электроэнергии, изъяли оборудование для майнинга криптовалюты, а затем доставили в отделение и избили мужчину, который, по версии следствия, был причастен к этому преступлению.

Как сообщили в Госбюро расследований, начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области было сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Также о подозрении был сообщено и курсанту Национальной академии внутренних дел, который был прикомандирован к отделу для обеспечения публичной безопасности и порядка, направленной на предотвращение распространения COVID-19

«Следствием установлено, что в марте 2020 правоохранители во время обыска в рамках уголовного производства по факту хищения электрической энергии обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор. 21 апреля 2020 года полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудования. После обыска его доставили в отделение полиции и избили», — сообщают в ГБР.

Также сообщается, что правоохранители незаконно забрали изъятое оборудование, которое позже было найдено дома у инспектора полиции Николаевщины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,суд арестовал двух сотрудников Кагарлыкского отделения полиции, которые подозреваются в изнасиловании и пытках. Суд решил отправить их за решетку на два месяца без права выйти под залог.

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