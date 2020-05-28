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Под Николаевом полицейские зверски избили мужчину после обыска (фото)
На Николаевщине полицейские, расследовавшие дело о хищении электроэнергии, изъяли оборудование для майнинга криптовалюты, а затем доставили в отделение и избили мужчину, который, по версии следствия, был причастен к этому преступлению.
Как сообщили в Госбюро расследований, начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области было сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Также о подозрении был сообщено и курсанту Национальной академии внутренних дел, который был прикомандирован к отделу для обеспечения публичной безопасности и порядка, направленной на предотвращение распространения COVID-19
«Следствием установлено, что в марте 2020 правоохранители во время обыска в рамках уголовного производства по факту хищения электрической энергии обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор. 21 апреля 2020 года полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудования. После обыска его доставили в отделение полиции и избили», — сообщают в ГБР.
Также сообщается, что правоохранители незаконно забрали изъятое оборудование, которое позже было найдено дома у инспектора полиции Николаевщины.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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