Пытки в Кагарлыке: суд арестовал второго полицейского-садиста

Происшествия

Во вторник, 26 мая, Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток бывшего начальника сектора криминальной полиции из Кагарлыка Киевской области Николая Кузива, которого подозревают в пытках и изнасиловании женщины. Такое же решение суд принял по подозреваемому Сергею Сулиме.

Кузива взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

По словам адвоката, подозреваемый не признал своей вины. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, 25 мая ГБР задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

В ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием.

После инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины участок полиции в Кагарлыке Киевской области был расформирован для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

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