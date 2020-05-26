26.78 / 27.03 29.02 / 29.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пытки в Кагарлыке: суд арестовал второго полицейского-садиста

18:59 26 мая 2020
Николай Кузив
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во вторник, 26 мая, Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток бывшего начальника сектора криминальной полиции из Кагарлыка Киевской области Николая Кузива, которого подозревают в пытках и изнасиловании женщины. Такое же решение суд принял по подозреваемому Сергею Сулиме.

Кузива взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

По словам адвоката, подозреваемый не признал своей вины. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, 25 мая ГБР задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.
В ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием.

После инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины участок полиции в Кагарлыке Киевской области был расформирован для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

184

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кобра

Муж убил жену, бросив на нее кобру – после того, как не получилось с гадюкой (фото)

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

кулак

В киевском метро подростки избили пассажира: момент драки попал на видео

Арсен Аваков

Новая Врадиевка под Киевом? Восемь вопросов министру Авакову

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер