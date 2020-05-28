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Под Николаевом пастор развращал двух девочек-подростков: суд вынес приговор
Преступление было совершено в августе 2015 года. Как следует из материалов уголовного производства, две девочки 13 и 15 лет шли пешком из села Доброе Баштанского района Николаевской области в райцентр Баштанку. Проезжавший мимо на своем автомобиле 53-летний пастор предложил их подвезти. Девочки были прихожанками евангельской церкви в селе Старогорожено и доверяли священнику, который служил там, поэтому сели в машину. Когда приехали в город, мужчина остановил автомобиль, завел разговоры о Боге, при этом начал распускать руки, приставать к пассажиркам. Они сопротивлялись и вышли из автомобиля. В дальнейшем пастор звонил обеим и предлагал встретиться. В итоге на встречу они обе пришли, и он снова вел душеспасительные речи, продолжая развратные действия. Но на этот раз девочки сняли это на телефон. Съемка стала в дальнейшем вещественным доказательством в суде. (Ранее в Николаеве вынесли приговор мужчине, развращавшему малолетнюю дочь.)
В сентябре 2018 года Баштанский районный суд приговорил мужчину к 5 годам условно с 3-летним испытательным сроком. Прокуратура опротестовала этот приговор, и дело было направлено на новое рассмотрение в суд Новобугского района. В итоге пастору за то, что «воспользовавшись отсутствием жизненного опыта у девушек, вошел к ним в доверие и совершил в отношении них развратные действия сексуального характера, направленные на их физическое и моральное развращение», по статье 156 УК Украины «Развращение несовершеннолетних» присудили 5 лет лишения свободы, уже реально.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Ивано-Франковске: 40-летний местный житель насиловал малолетнюю дочь, в результате девочка покончила с собой.
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