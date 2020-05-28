Шоу-бизнес

«Так плакала только на похоронах отца»: Ефросинина рассказала об аннексии Крыма и Путине

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая родилась в Крыму, рассказала, что плакала, узнав об аннексии полуострова.

Этим она поделилась в интервью для шоу «Ходят слухи» Рамины Эсхакзай.

Маша вспомнила, что ждала тогда ребенка. «Мы были тогда у друзей за городом. Я помню сидела и смотрела новости в телефоне о том, что Крым оккупирован. И я так рыдала! У меня было ощущение, что у меня забрали родного человека. Я так плакала только на похоронах отца», — призналась телеведущая.

Она отметила, что больше в Крым не ездила, хотя очень хочется, ведь там похоронен ее отец, живут друзья.

Эсхакзай также вспомнила, что очень давно Ефросинина хотела взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Она спросила, осталось ли это желание. Ефросинина ответила отрицательно. «С кандалами сидеть на руках? Нет», — отметила она, объяснив, что свободы в этом разговоре не было бы.

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