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«Так плакала только на похоронах отца»: Ефросинина рассказала об аннексии Крыма и Путине
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая родилась в Крыму, рассказала, что плакала, узнав об аннексии полуострова.
Этим она поделилась в интервью для шоу «Ходят слухи» Рамины Эсхакзай.
Маша вспомнила, что ждала тогда ребенка. «Мы были тогда у друзей за городом. Я помню сидела и смотрела новости в телефоне о том, что Крым оккупирован. И я так рыдала! У меня было ощущение, что у меня забрали родного человека. Я так плакала только на похоронах отца», — призналась телеведущая.
Она отметила, что больше в Крым не ездила, хотя очень хочется, ведь там похоронен ее отец, живут друзья.
Эсхакзай также вспомнила, что очень давно Ефросинина хотела взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Она спросила, осталось ли это желание. Ефросинина ответила отрицательно. «С кандалами сидеть на руках? Нет», — отметила она, объяснив, что свободы в этом разговоре не было бы.
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