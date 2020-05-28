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Россия оказалась под угрозой новых санкций: путинского посла «вызвали на ковер» в Германии

17:49 28 мая 2020
России оказалась под угрозой новых санкций: путинского посла «вызвали на ковер» в Германии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Германия может потребовать применения новых санкций в отношении представителей России. Поводом стала кибератака на Бундестаг, ответственность за которую немецкие правоохранители возглагают на двух недавно высланных из страны сотрудников посольства РФ. Напомним, в мае 2020 года российские хакеры начали атаковать украинские госучреждения «коронавирусными» письмами.

По словам представителя МИД Германии в интервью СМИ, Берлин намерен обратиться к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаки на правительство. Об этом было заявлено вызванному для консультаций в МИД Германии послу России.

«Российскому послу с указанием на выданный генпрокуратурой 5 мая 2020 года ордер в отношении российского гражданина Дмитрия Бадина было сообщено, что правительство ФРГ будет выступать в Брюсселе за задействование европейского режима киберсанкций в отношении ответственных за нападение на немецкий Бундестаг. В том числе в отношении господина Бадина», — сказала представитель министерства ФРГ.

По версии следствия, именно Бадин в качестве участника хакерской группы APT28 несет ответственность за атаку на Бундестаг в апреле-мае 2015 года, которая, как считают в Берлине, была осуществлена по указанию российского ГРУ. Более того, на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ.

Напомним, к атакам на Бундестаг был причастен еще один хакер — его личность выяснили, однако на данный момент для ордера на арест еще не собрано достаточно доказательств.

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