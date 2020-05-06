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Российские хакеры атакуют украинские госучреждения «коронавирусными» письмами
В период пандемии коронавируса активизировались российские хакеры. В Чехии хакерским атакам подверглись Минздрав, аэропорт имени Вацлава Гавела, а также ряд больниц в разных частях страны. В Великобритании россияне пытались получить доступ к информации о разработке вакцины против COVID-19.
В течение первого квартала текущего года СБУ нейтрализовала 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти Украины. Как отметили в спецслужбе, начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают борьбу с COVID-19.
С начала карантина хакерские группировки, в частности, массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса, к которым прикреплены файлы с вредоносным программным кодом, который активизируется при открывании письма.
Всего в январе-марте СБУ прекратила работу почти 2 тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.
По собранным материалам открыто 117 уголовных производств, в том числе 42 по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей.
СБУ призывает пользователей не открывать письма с приложениями от неизвестных адресатов, обязательно проверять их с помощью антивирусных программ и соблюдать правила кибергигиены.
Напомним, за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более двух тысяч интернет-сообществ, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявших различные фейки об эпидемии COVID-19.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!