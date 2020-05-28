Происшествия

За гибель выпавшей из маршрутки женщины никто не ответит: водителя даже не лишили прав

В четверг, 28 мая, Беляевский районный суд Одесской области вынес приговор водителю автобуса сообщением Одесса — НАТИ, из салона которого в ноябре 2018 года на полном ходу выпала 36-летняя пассажирка. Ее в состоянии комы забрала «скорая». Женщина скончалась в больнице на пятый день после ЧП.

Инцидент произошел в селе Нерубайское Беляевского района, неподалеку от мемориала «Одесские катакомбы».

Суд установил, что указанный автобус оказался неправильно оборудован: задние двери не должны были открываться. Тем более на ходу. На повороте пассажирку, стоявшую в самом конце салона, отбросило на двери, которые почему-то открылись.

Суд в принципе согласился с выводами следствия, признав водителя виновным в грубом нарушении эксплуатации транспорта (ст. 287 Уголовного кодекса Украины). Установлено, что, будучи лицом, ответственным за эксплуатацию транспортного средства, управляя автобусом «БАЗ А079.23», принадлежащим другому лицу, водитель халатно отнесся к исполнению возложенных на него обязанностей.

«Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя, автобус не предусмотрен для перевозки стоящих пассажиров, а только 29 сидящих — по количеству имеющихся посадочных мест. Помимо того, задняя дверь не предназначена для посадки- высадки пассажиров при обычной эксплуатации автобуса. Она служит лишь аварийным выходом в случае экстренной эвакуации пассажиров», — говорится в судебном решении.

Тем не менее водитель нарушил правила перевозки, разрешил посадку пассажиров, численность которых превышала количество сидячих мест, после чего начал движение.

Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы. Правда, с годичной отсрочкой и без лишения права управлять транспортными средствами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае в Одессе, там невнимательность водителя автобуса едва не стоила жизни пожилой пассажирке. Старушка выпала из автобуса и ее затянуло под него.

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