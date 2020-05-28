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Происшествия

Скандал вокруг судьи, остановившей лицензию SkyUp, получил продолжение

18:58 28 мая 2020
Суд
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Прокуратура сообщила о подозрении судье Барышевского райсуда в вынесении заведомо неправосудного решения по лицензии авиакомпании SkyUp.

Как сообщает Офис Генпрокурора, в мае 2019 года решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании на перевозку пассажиров воздушным транспортом было принято без надлежащего изучения материалов судебного дела. Следствие также установило, что лицо, от имени которого подано исковое заявление в суд, его не подписывало и с иском не обращалось.

Судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, поэтому его вручили председателю Барышевского районного суда для передачи подозреваемой.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области, которая приняла решение по SkyUp.

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