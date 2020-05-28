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Скандал вокруг судьи, остановившей лицензию SkyUp, получил продолжение
Прокуратура сообщила о подозрении судье Барышевского райсуда в вынесении заведомо неправосудного решения по лицензии авиакомпании SkyUp.
Как сообщает Офис Генпрокурора, в мае 2019 года решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании на перевозку пассажиров воздушным транспортом было принято без надлежащего изучения материалов судебного дела. Следствие также установило, что лицо, от имени которого подано исковое заявление в суд, его не подписывало и с иском не обращалось.
Судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, поэтому его вручили председателю Барышевского районного суда для передачи подозреваемой.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области, которая приняла решение по SkyUp.26
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!