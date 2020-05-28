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Полицейские попали в смертельную аварию на трассе Киев-Харьков: фото с места трагедии
На трассе Киев-Харьков полицейские попали в ДТП, в котором один из них погиб, а еще двое были госпитализированы с травмами. Ранее один из сотрудников уголовного розыска Кировоградской области спровоцировал ДТП на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев», в котором погибли четыре человека.
Как сообщает Государственное бюро расследований, за рулем Mercedes Sprinter находился старший сержант Управления стратегических расследований Национальной полиции, который не справился управлением, выехал на встречную полосу, а после съехал в кювет. В результате этого маневра автомобиль перевернулся, пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте.
Еще один правоохранитель и гражданский получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Процессуальное руководство в расследовании ДТП осуществляет прокуратура Полтавской области. Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.
Напомним, в апреле киевлянин был смертельно травмирован автомобилем Škoda, принадлежащим одному из полицейских ведомств. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места трагедии.211
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