Мир

В 112 лет умер старейший в мире мужчина (фото)

В возрасте 112 лет умер британец Боб Уэйтон, который недавно был официально признан старейшим мужчиной в мире. Причиной смерти стал рак.

Боб родился 29 марта 1908 года. Как пишет издание Metro, он пережил обе мировые войны и эпидемию гриппа-«испанки», был свидетелем создания и распада Советского Союза, а также возникновения интернета. За его жизнь на посту сменилось 26 британских премьер-министров и пять монархов.

Свой последний день рождения он не смог надлежащим образом отпраздновать из-за карантина. Однако родственники и сотрудники дома престарелых, где он проживал, поздравили его дистанционно.

У Боба было трое детей. У него также имеется десять внуков и 25 правнуков.

Теперь титул старейшего мужчины перешел к жителю Румынии Думитру Команеску, которому на данный момент 111 лет и 202 дня.

Старейшим человеком на Земле официально числится японка Канэ Танака, которая отпраздновала в январе 117-летие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, о смерти самой возрастной парашютистки планеты.

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter