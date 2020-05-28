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Брали 5 тысяч долларов с человека: задержана группа, занимавшаяся переправкой нелегалов в ЕС
Помимо доставки нелегальных мигрантов по морю злоумышленники используют и другие каналы переправки охочих до вольготной жизни в ЕС людей.
Так, на днях правоохранители разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые «по суше» переправляли иностранцев через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
В частности, организатор группировки пользуясь связями с иностранными диаспорами, среди иностранцев осуществляла подбор «желающих» незаконно попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска. Подобрав определенное количество нелегальных мигрантов, женщина получала он них денежное вознаграждение. А дальше ее сообщники должны были обеспечивать иностранцам переправку через украинскую границу.
Часть злоумышленников задержали вблизи г. Рахив Закарпатской области в порядке ст. 208 УПК Украины, в момент совершения ими правонарушения. Другие участники преступной группы задержаны в Киеве.
Во время проведения обысков по месту жительства и пребывания подозреваемых изъят ряд вещественных доказательств: мобильные телефоны, 10 тыс. долларов, которые подозреваемые получили за переправку двух человек. Также полицейские изъяли транспортные средства, на которых передвигались злоумышленники. Автомобили помещены на полицейский площадку временного содержания.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, совершенные из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по такой же «таксе» — пять тысяч долларов за человека — оценивали свои услуги и представители другой преступной группы, которая «специализировалась» на переправке в ЕС граждан Турции. Нелегалы попали в Украину из Молдовы, далее они планировали продолжить путешествие в страны Европейского союза.27
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