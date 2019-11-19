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В Италии полиция задержала двоих украинцев: что произошло
В Италии полиция задержала двоих украинцев (1980 и 1988 годов рождения), которых поймали на перевозке нелегальных мигрантов — граждане Украины везли 74-х иракцев на борту маленькой яхты. Ранее в Украине задержали группировку, которая вербовала моряков для переправки нелегалов в ЕС.
Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, дрейфующую яхту остановила береговая охрана Италии в бухте Роччелла-Ионика (Roccella Ionica). В ведомстве подчеркнули, что за перевозку нелегальных мигрантов в странах Евросоюза дают немалые тюремные сроки. Так, в Греции, где, кстати, отбывают наказание около 300 украинских моряков, могут осудить на срок от 20 до 280 лет. В Италии за такое преступление дают до пяти лет лишения свободы.
«Организаторов переправки мало интересует судьба нелегалов или плавсредств. К ним относятся как к расходному материалу, который уже принес определенную прибыль, и может быть задержан правоохранительными органами или даже попасть в кораблекрушение», — отметили в ГПСУ и добавили, что в данной ситуации граждане Украины, которые осуществляют непосредственную переправку незаконных мигрантов в страны ЕС, с точки зрения украинского законодательства, выступают в роли пострадавших от преступной деятельности — вербовки и эксплуатации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине была разоблачена группировка, из-за которой украинцы получили в Греции от 30 до 150 лет тюрьмы. Над этим делом совместно работали украинская полиция, их коллеги из Великобритании, Италии, Греции, Турции, а также Интерпол и Европол.
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