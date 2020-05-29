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Работа из дома: 52-летняя телеведущая восхитила фанатов фото в бикини на карантине
В связи с окончанием карантина психологи советуют возвращаться к работе постепенно, осторожно, с учетом изменившихся обстоятельств.
Но популярная 52-летняя австралийская телеведущая Лиззи Канди решила не откладывать «на потом» рабочие моменты и начала вести свои репортажи прямо из дома, обращаясь к аудитории во время самоизоляции.
Некоторые из своих снимков мама двух детей начала выкладывать в Instagram, пишет сайт РенТВ.
На одном из фото знаменитость загорает в шезлонге во дворе собственного дома в купальнике золотого цвета, на большинстве других — прогуливается с палкой для селфи и микрофоном по территории своего домовладения.
«Каждый заслуживает отдых! Люблю работать из дома!» — подписала она снимки.
Подписчики телезвезды оценили ее внешний вид и выразили восхищение в комментариях. «Как всегда шикарна!», «Прекрасная», «Выглядишь потрясающе», «Ты очень красивая, Лиззи, мне нравится твой загар», «Вау, красотка!», — высказывались фанаты.
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