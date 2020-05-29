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Шоу-бизнес

Работа из дома: 52-летняя телеведущая восхитила фанатов фото в бикини на карантине

2:30 29 мая 2020
Лиззи Канди
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с окончанием карантина психологи советуют возвращаться к работе постепенно, осторожно, с учетом изменившихся обстоятельств.

Но популярная 52-летняя австралийская телеведущая Лиззи Канди решила не откладывать «на потом» рабочие моменты и начала вести свои репортажи прямо из дома, обращаясь к аудитории во время самоизоляции.

Некоторые из своих снимков мама двух детей начала выкладывать в Instagram, пишет сайт РенТВ.

На одном из фото знаменитость загорает в шезлонге во дворе собственного дома в купальнике золотого цвета, на большинстве других — прогуливается с палкой для селфи и микрофоном по территории своего домовладения.

«Каждый заслуживает отдых! Люблю работать из дома!» — подписала она снимки.

Подписчики телезвезды оценили ее внешний вид и выразили восхищение в комментариях. «Как всегда шикарна!», «Прекрасная», «Выглядишь потрясающе», «Ты очень красивая, Лиззи, мне нравится твой загар», «Вау, красотка!», — высказывались фанаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от телеведущих, участницы других телепроектов, особенно шоу «Холостяк» также позволяют себе расслабляться после съемок, публикуя свои волнующие фото.

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