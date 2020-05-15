Страх будет в любом случае: психолог рассказала, как без стресса выйти из карантина

Общество и люди

Как известно, 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Заработали рестораны с летними верандами, салоны красоты, непродовольственные магазины и многие другие предприятия. С 22 мая обещают снять еще ряд ограничений. Люди к происходящему относятся по-разному. Те, кто и раньше не особо соблюдали меры предосторожности, тут же решили, что карантин окончен и бросились в салоны красоты и рестораны. А те, кто, осознавая опасность, соблюдали режим самоизоляции, в большинстве своем не готовы что-то менять. Ведь коронавирус никуда не делся и статистика Минздрава не радует: в среднем за сутки новых случаев заражения выявляют не меньше, чем в апреле. При этом не у всех, кто опасается вируса, есть возможность и дальше находиться в изоляции: заработал бизнес, и многие вынуждены выходить на работу и возвращаться к активной жизни. Для тех, кто за последние два месяца привык избегать социальных контактов, это стало настоящим испытанием. Как адаптироваться к новым реалиям и перестать видеть в каждом встречном носителя коронавируса, «ФАКТЫ» спросили у кандидата психологических наук Марины Диденко.

— Страх будет в любом случае, — сказала «ФАКТАМ» Марина Диденко. — И это на самом деле неплохо, ведь страх — это защитная эмоция, которая может уберечь нас от необдуманных поступков и глупостей. Страх заразиться побуждает нас соблюдать элементарные меры предосторожности, мыть руки, носить маску в людных местах. И это правильно. Но вот если вы начинаете бояться каждого встречного, страх необходимо рационализировать. Задайте себе вопрос: почему я боюсь этого человека? Он кашляет, чихает, выглядит больным? А если нет, то стоит ли его так бояться? Допустим, речь идет о незнакомом человеке, которого вы увидели в супермаркете. И вы не знаете, соблюдал ли он карантин, был ли осторожен. В таком случае, если он вдруг не соблюдает дистанцию, просто отойдите сами. Вы не можете на него повлиять, но можете обезопасить себя. И этого достаточно, чтобы не паниковать. Если есть дистанция, ничего с вами не случится.

— А как быть с коллегами? В офисе не всегда получается соблюдать дистанцию, а многие к тому же не носят масок.

— Если вам так будет спокойнее, носите маску сами — в нынешней ситуации это абсолютно нормально. Ваша тревога вполне обоснована, ведь со снятием карантинных ограничений вирус, к сожалению, не исчез. За два месяца мы привыкли бояться. И привыкли сидеть дома. В марте было сложно адаптироваться к карантину, а теперь не менее сложно адаптироваться к работе. Я советую все делать постепенно. Вспомните, как раньше проходил ваш рабочий день. Например, вы приходили, пили кофе с коллегами, работали за компьютером, потом с кем-то шли на обед или после работы отдыхали в кафе. Так вот, не обязательно сразу возвращать все эти ритуалы. Попробуйте сначала просто прийти и поработать за компьютером — без перерывов на кофе и совместных посиделок. Нужно чтобы ваша психика адаптировалась к новым условиям. Так и правильнее, и безопаснее. То же самое касается общения с друзьями. Не нужно стараться увидеться сразу со всеми. Но вполне допустимо встретиться с другом, который тоже соблюдает меры предосторожности. Но встретиться не в помещении, а, например, в парке. И не обниматься, а просто поздороваться.

Находясь в офисе, пользуйтесь антисептиком. Так вы не только будете следовать рекомендациям ВОЗ, но и себя успокоите. Однако и к этому нужно подходить рационально. Если вы пользуетесь антисептиком после того, как трогали дверную ручку, — это абсолютно нормально. А вот если, сидя за офисным столом, делаете это каждые пять минут, — это уже признак того, что тревога вас захватывает. В таком случае опять-таки рационализируйте свой страх. Ответьте себе на вопрос: действительно ли есть опасность? Изменилось ли что-то за те пять минут, что вы обрабатывали руки антисептиком? Наверняка, ничего. А значит, делать это так часто не имеет смысла. Важно, чтобы вы сами поняли, какую роль в вашей жизни играет страх. Он вас защищает или мешает нормально жить или работать? Если последнее, то нужно над собой работать.

Не допускайте, чтобы вас захватила тревога. Со многими это происходило еще в марте, когда только начался карантин. В тот период едва ли не каждый из нас по поводу и без измерял температуру. Многие находили у себя симптомы коронавируса, которых на самом деле не было. Состояние тревожности, кстати, часто приводит к повышению температуры. Получается, что и без того встревоженный человек, увидев у себя повышенную температуру или потливость, окончательно впадает в панику. А это может быть вовсе не коронавирус, а просто реакция организма на стресс. Старайтесь такого не допускать. Если вы действительно контактировали с большим количеством людей, а потом почувствовали симптомы, разумеется, нужно обращаться к врачу. Но если вы в последнее время сидели дома, ни с кем не общались, а после просмотра новостей почувствовали, как у вас поднимается температура, успокойтесь. Постарайтесь переключиться, займитесь чем-то, что вам всегда нравилось — будь то просмотр фильма или чтение любимой книги. Не читайте форумы и комментарии в соцсетях, от этого будет только хуже. Если же справиться с тревогой самостоятельно не получается, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу или психотерапевту.

— Таких обращений сейчас много?

— Хватает. Кому-то нужна помощь из-за постоянной тревоги за здоровье своих близких, а кому-то — из-за адаптации к новым условиям, будь то карантин или потеря работы, бизнеса. Сейчас всем непросто. А если человек и раньше страдал фобиями, то в нынешних условиях ему особенно тяжело. Старайтесь с собой договариваться и смотреть на вещи трезво и рационально.

Тем временем известный французский психиатр Клеман Гийе предупредил об опасном побочном эффекте пандемии: длительная самоизоляция может негативно сказаться на психическом здоровье людей и привести к волне самоубийств.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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