Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе

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Хотя COVID-19 и не является кожным заболеванием, а сыпь не относится к симптомам заражения коронавирусной инфекцией, уже сейчас медики говорят о «ковидной стопе» и «коронавирусных пальцах», описывая фиолетово-красные пузырьки на стопах.

Кроме того, ученые утверждают, что в случае коронавирусной инфекции может наблюдаться гиперэкспрессия провоспалительных цитокинов, что может провоцировать развитие тех или иных кожных проявлений. Однако это только один из возможных механизмов развития кожных симптомов, причин может быть множество, и их необходимо изучать более углубленно.

Об этом пишут «Известия».

Издание уточняет, что ранее специалисты из Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, изучили патологии кожи, связанные с коронавирусной инфекцией и разделили их на семь категорий.

Первая группа — это ангииты кожи (воспаления стенок сосудов, которые проявляются как волдыри, геморрагические пятна различной величины, воспалительные узелки и бляшки). Они обусловлены непосредственно короновирусной инфекцией, на фоне которой происходит поражение стенок мелких сосудов дермы циркулирующими в крови иммунными комплексами.

Вторая группа — папуло-везикулезные высыпания. Такие поражения всегда харатектризуются острыми клиническими симптомами, обычно они плотно покрывают всё тело. Ярким примером такой сыпи могут быть прыщи при ветрянке. При коронавирусе это больше похоже на потницу, которая возникает на фоне высокой температуры с многодневным повышенным потоотделением у пациентов.

К третьей категории кожных проявлений специалисты относят розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи (воспалительные заболевания кожи, характеризующиеся красными или розовыми папулами и бляшками, покрытыми чешуйками (к этой группе относится псориаз). Они представляют собой инфекционно-аллергические поражения кожи, ассоциированные с COVID-19 инфекцией.

Клинической особенностью розового лишая при короновирусной инфекции является отсутствие «материнской бляшки» — самого крупного элемента, возникающего первым при классическом течении дерматоза.

К четвертой категории специалисты отнесли кореподобные сыпи, к пятой — токсидермии. Это высыпания напрямую не связаны с коронавирусной инфекцией. Они возникают вследствие индивидуальной непереносимости пациентами определенных лекарственных препаратов. В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19. Ученые считают, что патоген потенциально может быть опасен для органов репродуктивной системы

К последней седьмой категории можно отнести трофические изменения тканей лица, которые возникают у пациентов на ИВЛ из-за длительного лежания на животе.

При этом утверждать, что все эти виды высыпаний обусловлены коронавирусом, пока что нельзя, отмечают специалисты. Они могут быть связаны и с применением лекарственных препаратов для лечения инфекции.

Ранее испанские специалисты описали такой специфический кожный симптом, как «ковидные пальцы». Внешне эта патология может походить на механическую травму или обморожение. При этом пациенты отрицают возможность таких повреждений. Кроме того, в апреле итальянские и испанские врачи назвали сыпь на ногах одним из симптомов новой коронавирусной инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном тревожном симптоме коронавируса — ухудшении зрения. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, тяжело переболевший коронавирусом, заявил на пресс-конференции, что после болезни его зрение серьезно ухудшилось. По словам Джонсона, ему впервые за многие годы понадобились очки.

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