Как понять, что ребенок заразился коронавирусом: советы детского инфекциониста

Здоровье и медицина

Опасная инфекция COVID-19 не щадит и детей. Но болеют они реже, чем взрослые: на сто пациентов семь — дети. К счастью, и переносят они проявления инфекции легче. Но все-таки некоторым малышам и подросткам требуется лечение в стационаре. Какие признаки заболевания у ребенка должны родителей насторожить?

«Основные мишени коронавируса — респираторный тракт, дыхательные пути, пищеварительная и нервная системы, печень, почки и глаза»

— Течение COVID-19 у детей симптомами напоминает респираторную инфекцию, — специально для «ФАКТОВ» рассказывает детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная. — Повышается температура и возникает лихорадка. Причем температура может быть как слегка повышенной (субфебрильной) — 37,3−37,5 градуса, так и превышать 38 градусов. Часто высокая температура, возникающая в разгар заболевания, указывает на развитие пневмонии. Тогда могут появиться одышка, признаки дыхательной недостаточности. Важно знать, что все симптомы в начале инфекции могут быть и без температуры, хотя у 90 процентов больных детей все же отмечается ее повышение.

Второй важный симптом — сухой или с небольшим выделением мокроты кашель. Он, как мы говорим, непродуктивный и порой напоминает кашлевые приступы при коклюше. Также характерный симптом — утомляемость. Ребенок, который до недавнего времени бегал и прыгал без устали, вдруг начинает капризничать, хочет посидеть или полежать (притом что никаких признаков пневмонии у него нет). Усталость может сопровождаться слабостью, сонливостью. Это основные симптомы, по которым можно заподозрить заражение ребенка коронавирусом. Но есть и другие, не столь типичные и распространенные.

— Что еще должно насторожить родителей?

— Основные мишени коронавируса — респираторный тракт, дыхательные пути, пищеварительная и нервная системы, печень, почки и глаза. Нельзя оставлять без внимания любые признаки недомогания у детей. У ребенка покраснели и начали слезиться глаза? Можно заподозрить, что коронавирус проник в организм через слизистую глаз, по ходу спровоцировав вирусный конъюнктивит. У небольшого количества детей возникает заложенность носа и обильное выделение слизи (ринорея). Израильские врачи даже сравнили нос с колодцем, переполненным водой. Также некоторые дети жаловались на боль в горле, в мышцах (миалгию). У части больных проявлялся абдоминальный синдром: тошнота, рвота, боли в животе. Также важно спрашивать, слышит ли ребенок запахи, ощущает ли вкус еды. Потеря этих ощущений может быть тревожным признаком заражения коронавирусом. Желудочно-кишечный тракт чаще страдает у младенцев.

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— Чем еще отличается течение COVID-19 у грудничков?

— У малышей этого нежного возраста попадание коронавируса в организм, кроме диареи, может вызвать рвоту. Груднички, особенно новорожденные, становятся вялыми, плаксивыми, у них нарушается акт сосания. Потом нередко присоединяется высокая температура и покашливание, и только затем развивается пневмония.

— А есть какие-то необычные симптомы, которые трудно связать с коронавирусом?

— Да. Испанские врачи описали такие явления, как ковидная стопа и коронавирусные пальцы. На стопах появляется сыпь — фиолетово-красные пузырьки (папулы), которые распространяются на пальцы ног и даже рук. Они напоминают поражение кожи, возникающее при обморожении.

А Испанская ассоциация педиатров дополнила симптомы COVID -2019 у детей таким признаком, как «педиатрический шок». Что это такое? Дети (обычно младшие школьники и подростки), которые поступали в стационар, жаловались на боль в животе, диарею и рвоту, сыпь и конъюнктивит — всё это характерно для токсического шока. Хотя общее состояние было удовлетворительным, температура нормальной, однако в течение короткого времени быстро падало артериальное давление, учащалось сердцебиение, и только потом присоединялись высокая температура. Родители должны знать: если ребенок жалуется на боль в животе, рвоту и диарею, то это может быть началом опасной инфекции.

«Госпитализация нужна тем, у кого появились одышка, тошнота и рвота, тахикардия. Иногда это бывает даже без температуры»

— Кому из детей коронавирус угрожает больше, чем остальным?

— Детям раннего возраста — от одного до четырех лет. Также младенцам, которые инфицировались от зараженных коронавирусом матерей. В группе риска — малыши и подростки с хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, муковисцидозом, сахарным диабетом, ожирением, ревматоидным артритом) и те, которые ранее болели пневмонией. Также коронавирус опасен для детей, страдающих от онкологических заболеваний или иммунодефицитных состояний. У всех этих пациентов часто развивается тяжелое течение коронавирусной инфекции: с сильными приступами кашля, одышкой, учащенным сердцебиением.

— Что делать, если у ребенка появились симптомы заражения коронавирусом?

— Обращаться к семейному доктору или педиатру. Заразиться коронавирусом довольно легко, ведь основной путь его передачи — аэрозольный. Зараженный человек кашляет, чихает или очень близко и долго общается со здоровым. А тот вдыхает воздух, насыщенный капельками опасной слизи. Плотность этого аэрозоля бывает довольно высокой. Уменьшить риск заражения — от явных больных или вирусоносителей, а также тех, кто находится в инкубационном периоде, — помогут маски. Объясните ребенку, что это необходимо и не надо бояться выглядеть глупо или нелепо.



Также нельзя исключить передачу вируса через предметы — дверные ручки, кнопки лифта, на которых вирус может сохраняться восемь-десять часов. Предупредите ребенка, чтобы он нигде ничего не трогал, не касался лица, пока не придет домой и не вымоет руки. На улице можно обработать руки санитайзером или влажной антисептической салфеткой.

Врач, подробно расспросив обо всех симптомах, решает, нужно ли направить на дом бригаду, чтобы взять на ПЦР-исследование смывы с носа или глотки, и назначает лечение. Оно в основном симптоматическое. Но родителям следует постоянно находиться на связи со специалистом, чтобы не пропустить ухудшение состояния ребенка. Тогда доктор вызовет скорую помощь, чтобы доставить ребенка в стационар.

— Кому требуется госпитализация?

— Тем, у кого появились одышка (она может возникнуть не в течение первых дней, а на шестой-седьмой день болезни), тошнота и рвота, тахикардия. Иногда это бывает даже без температуры: пациент тяжелый, а лихорадки нет.

— Какие обследования проводятся в инфекционном стационаре?

— Назначаем общие анализы крови (важно, есть ли лейкопения и лимфопения) и мочи, определяем маркеры воспаления (С-реактивный белок и другие), частоту пульса, дыхания. Обязательно проверяем, как кровь насыщается кислородом (сатурацию). Также проводим рентгенографию органов грудной клетки (если есть кашель, одышка), при необходимости берем смыв из носоглотки на исследование ПЦР, делаем быстрый тест на антитела. Иногда проверяем на респираторные вирусы, в частности вирус гриппа. И потом назначаем лечение.

— В чем оно заключается?

— Каждые четыре часа у ребенка контролируем сатурацию крови, чтобы не пропустить ухудшение состояния, измеряем температуру. Если сатурация меньше 93 процентов (а должна быть 98−99 процентов), даем кислород через маску. Антибиотики применяем только в случае подозрения на бактериальную инфекцию. Если заболевание в легкой форме и насыщение крови кислородом нормальное, то ограничиваемся симптоматической терапией. При более тяжелой форме необходимость специфического противовирусного лечения определяет консилиум. Также коллегиально согласовываем лечение ребенка из группы риска. К счастью, очень тяжелых детей у нас в больнице с начала эпидемии не было.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях вспышка коронавируса была зафиксирована в детском доме под Киевом. В этом учреждении находятся 48 человек, в том числе 32 ребенка.

«ФАКТЫ» также показывали видео, которым поделилась в сети жительница американского штата Колорадо Анна Циммерман, медик по профессии. На видео ее ребенок плачет и задыхается от кашля, вызванного коронавирусной инфекцией.

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