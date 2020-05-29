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Мир

Курортная европейская страна открывает границы для туристов с 1 июня: кому разрешат въезд

10:03 29 мая 2020
Черногория
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Черногории, где власти заявили о преодолении пандемии COVID-19, с 1 июня разрешили въезд иностранцам и проведение массовых мероприятий, правда, с некоторыми ограничениями.

Так, в страну без последующего карантина могут приезжать граждане стран, в которых заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет менее, чем 25 человек на 100 тысяч жителей. Разрешен въезд как гражданам таких стран, так и иностранцам, едущим в Черногорию из государств с низким показателем заболеваемости.

В стране создали карту, на которой показано, гражданам каких стран разрешен въезд. Это, в частности, Словения, Исландия, Хорватия, Словакия, Швейцария, Албания, Австрия, Норвегия, Монако, Германия, Греция, Венгрия, Дания… Украины пока что в этом списке нет.

Также сообщается, что власти разрешили массовые мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Правда, на них могут присутствовать не более 200 человек.

Будут работать диско-клубы, бары, ночные клубы и детские игровые комнаты. Что же касается иностранцев, работающих в Черногории, то если срок разрешения на работу или временное проживание истек, их документы считаются действительными до 1 июля 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первые случаи коронавирусной инфекции в Черногории были подтверждены 17 марта 2020 года.

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