- 10:26 Хотя Меган Маркл и принц Гарри отказались от титула для их сына, Арчи станет герцогом – эксперт
- 10:17 Последний звонок онлайн: как украинские школы завершают учебный год
- 10:04 Бывшая жена Остапчука резко отреагировала на его новую возлюбленную
- 10:03 Курортная европейская страна открывает границы для туристов с 1 июня: кому разрешат въезд
- 09:58 Влада Седан боится перепутать Зинченко со звездой «МанСити»
- 09:53 Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
- 09:43 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:37 Маски снимать нельзя: в Украине уточнили условия проведения ВНО-2020
- 09:35 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:34 Футбольный клуб выгнал основного игрока из-за кражи денег
- 09:31 Расстрел маршрутки в Броварах: полиция показала фото задержанных и изъятого оружия
- 09:13 Появилось видео перестрелки в Броварах
Курортная европейская страна открывает границы для туристов с 1 июня: кому разрешат въезд
В Черногории, где власти заявили о преодолении пандемии COVID-19, с 1 июня разрешили въезд иностранцам и проведение массовых мероприятий, правда, с некоторыми ограничениями.
Так, в страну без последующего карантина могут приезжать граждане стран, в которых заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет менее, чем 25 человек на 100 тысяч жителей. Разрешен въезд как гражданам таких стран, так и иностранцам, едущим в Черногорию из государств с низким показателем заболеваемости.
В стране создали карту, на которой показано, гражданам каких стран разрешен въезд. Это, в частности, Словения, Исландия, Хорватия, Словакия, Швейцария, Албания, Австрия, Норвегия, Монако, Германия, Греция, Венгрия, Дания… Украины пока что в этом списке нет.
#NKT na predlog @ijzcg odlučilo: Od 1. juna dozvoljen ulazak stranaca u CG, i to bez karantina i samoizolacije, ako je stopa aktivnih slučajeva #COVID19 manja od 25 na 100.000 stanovnika u državi čiji je stranac rezident i u državi iz koje stranac ulazi u CG. (1/6)— Vlada Crne Gore (@VladaCG) May 28, 2020
#CoronaInfoCG pic.twitter.com/q1sRhaOgHg
Также сообщается, что власти разрешили массовые мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Правда, на них могут присутствовать не более 200 человек.
Будут работать диско-клубы, бары, ночные клубы и детские игровые комнаты. Что же касается иностранцев, работающих в Черногории, то если срок разрешения на работу или временное проживание истек, их документы считаются действительными до 1 июля 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первые случаи коронавирусной инфекции в Черногории были подтверждены 17 марта 2020 года.177
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...