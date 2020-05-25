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Двадцать дней без COVID-19: европейская страна заявила о преодолении коронавируса
Вслед за Словенией в еще одной европейской стране, Черногории, прозвучало заявление о том, что государство смогло преодолеть эпидемию коронавируса — сейчас там нет инфицированных опасным заболеванием.
С таким заявлением выступил руководитель Института общественного здоровья в Подгорице Бобан Мугоша, передает «Радио Свобода».
Согласно информации ученых, в стране 20 дней подряд не фиксировали новых случаев коронавирусной болезни.
При этом Мугоша отметил, что конец эпидемии будет официально объявлен в том случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня — 28 дней после последнего появления.
Ученые уточняют, что первый случай COVID-19 обнаружили 17 марта. Всего заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов. За это время в стране зафиксировали 1 768 случаев нарушения комендантского часа или иных правил введенных во время эпидемии. Нарушители заплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16 мая власти Камбоджи заявили о выздоровлении всех больных коронавирусом. При этом отмечалось, что из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечились в больницах Камбоджи, выздоровели 122.12
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