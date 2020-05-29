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Украина

СНГ поймали на манипуляции с Крымом: в сети бурное обсуждение

10:38 29 мая 2020
Крым
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Союзе независимых государств (СНГ), из координационных органов которого Украина завершила выход еще в 2019 году, хитро подошли к определению статуса аннексированного Россией украинского Крыма.

Так, на интерактивной карте с изображением государств — членов СНГ, при наведении курсора на Россию и Украину, страна выделяется более темным цветом, а плашка с ее названием как раз перекрывает аннексированный полуостров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина вышла из соглашения «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ».

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