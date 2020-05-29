Происшествия

Остались жена и шестимесячный ребенок: стало известно имя полицейского, погибшего в ДТП (фото)

В смертельном ДТП на трассе Киев-Харьков с участием авто правоохранителей погиб полицейский Михаил Рябчук.

Как сообщают в МВД, Михаилу Рябчуку было всего 27 лет, без отца остался шестимесячный ребенок.

«Выражаем, семье, друзьям, коллегам — искренние соболезнования», — говорится в сообщении.

Напомним, что за рулем попавшего в ДТП Mercedes Sprinter находился старший сержант Управления стратегических расследований Национальной полиции. Водитель не справился управлением, выехал на встречную полосу, а после съехал в кювет. Полицейский-пассажир погиб на месте. Водитель и пассажир-гражданский попали в больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области погиб полицейский — сотрудник Торецкого отделения полиции Вячеслав Барков. Он утонул, спасая дочь из автомобиля, который скатился в воду.

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