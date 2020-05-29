Экс-вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил клуб из четвертого дивизиона (фото)

Спорт

Чемпион мира-2010 и Европы-2012 в составе сборной Испании и трехкратный победитель Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» вратарь Виктор Вальдес возглавил клуб «Орта», выступающий в терсере — четвертом по силе испанском дивизионе.

El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.



Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.



Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club#SomhiHorta#3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020

Голкипер, который за время выступлений за «Барселону» с 2002-го по 2014-й выиграл все возможные трофеи на клубном уровне, завершил карьеру летом 2017 года после сезона, проведенного в английской премьер-лиге за «Мидлсбро».

Виктор Вальдес в составе "Барселоны" трижды побеждал в Лиге чемпионов

После этого Вальдес работал с юношеской командой полулюбительской команды «Мораталас», с которой выиграл два региональных титула, а также на протяжении трех месяцев возглавлял «Барселону» (U-19). С октября прошлого года Виктор оставался без клуба, а предстоящая работа с «Ортой», которая занимает 12-е место в одной из групп терсеры, станет для экс-голкипера первым «взрослым» опытом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Карпат» Игор Йовичевич возглавил загребское «Динамо» после смерти отца.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter