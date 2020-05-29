- 12:03 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:50 Военные грузовики попали в масштабное ДТП на Харьковщине: первые фото с места аварии
- 11:39 Экс-вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил клуб из четвертого дивизиона
- 11:28 Стрельба в Броварах: количество задержанных увеличилось вдвое
- 11:23 Перестрелка в Броварах: пули пробили окна жилого дома
- 11:11 Остались жена и шестимесячный ребенок: стало известно имя полицейского, погибшего в ДТП
- 11:06 «Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины
- 10:38 СНГ поймали на манипуляции с Крымом: в сети бурное обсуждение
- 10:37 Врач рассказал, как при коронавирусе изменяются показатели крови
- 10:26 Хотя Меган Маркл и принц Гарри отказались от титула для их сына, Арчи станет герцогом – эксперт
- 10:17 Последний звонок онлайн: как украинские школы завершают учебный год
- 10:04 Бывшая жена Остапчука резко отреагировала на его новую возлюбленную
Экс-вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил клуб из четвертого дивизиона (фото)
Чемпион мира-2010 и Европы-2012 в составе сборной Испании и трехкратный победитель Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» вратарь Виктор Вальдес возглавил клуб «Орта», выступающий в терсере — четвертом по силе испанском дивизионе.
El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.— Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020
Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.
Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club#SomhiHorta#3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP
Голкипер, который за время выступлений за «Барселону» с 2002-го по 2014-й выиграл все возможные трофеи на клубном уровне, завершил карьеру летом 2017 года после сезона, проведенного в английской премьер-лиге за «Мидлсбро».
После этого Вальдес работал с юношеской командой полулюбительской команды «Мораталас», с которой выиграл два региональных титула, а также на протяжении трех месяцев возглавлял «Барселону» (U-19). С октября прошлого года Виктор оставался без клуба, а предстоящая работа с «Ортой», которая занимает 12-е место в одной из групп терсеры, станет для экс-голкипера первым «взрослым» опытом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Карпат» Игор Йовичевич возглавил загребское «Динамо» после смерти отца.22
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...