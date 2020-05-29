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Слава Каминская рассказала о новом бойфренде и раскритиковала девушку бывшего мужа (видео)
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая ранее показала, как проводит время с известным актером Павлом Вишняковым, утверждает, что имени ее нового избранника пресса не знает. «Счастье любит тишину», — подчеркнула Слава.
Подробностями романа Каминская поделилась в эфире программы «Слава+».
Она отметила, что с новым возлюбленным уже давно в отношениях, но живет у себя, а он — у себя. Слава не хочет травмировать детей и переезжать к бойфренду, а пустить его «на свою территорию» пока не готова.
Дети певицы знакомы с бойфрендом мамы, но думают, что это просто один из ее друзей. «Они ко всем друзьям хорошо относятся. И к девушке папы хорошо относятся», — отметила Слава.
Сама же певица относится к девушке бывшего мужа скептически. Задели ее слова Ольги Богатой о том, что у них с Эдгаром Каминским «трое детей». Слава подчеркнула, что ее дети — это не дети Ольги.
Возмущает Славу и то, что причиной ее развода называют увлечение пластическими операциями. Она подчеркнула, что две операции — это не увлечение.
Напомним, что недавно Слава рассказала об одной из операций.167
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