Шоу-бизнес

Слава Каминская подогрела слухи о романе с известным актером: с кем отдыхает певица (фото)

Популярная певица Слава Каминская, впечатлившая пышной грудью в купальнике, подогрела слухи о романе с известным актером. Ранее солистка группы «НеАнгелы» говорила, что после развода ее сердце снова занято, а теперь показала, с кем проводит время. Она опубликовала в Instagram новое видео, на котором проводит время с известным актером Павлом Вишняковым. Вместе они посещают экскурсии на Бали, выбирают на рынке экзотические фрукты и проводят время с детьми Славы — сыном Леоном и дочерью Лаурой. Павел носит девочку на плечах. Вместе они смотрятся, как настоящая семья.

«У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям», — подписала Каминская фото Павла с Лаурой.

Больше об отношениях с актером певица не обмолвилась. Однако подписчики в комментариях предполагают, что между ними роман.

Тем временем, бывший муж Славы Эдгар проводит время в компании друзей и новой спутницы в Куршевеле.

Напомним, певица и пластический хирург развелись летом 2019 года. На недавнем празднике по случаю дня рождения детей бывшие супруги удивили нежным поцелуем. Однако Слава заявила, что у каждого из них своя жизнь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter