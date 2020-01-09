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Слава Каминская подогрела слухи о романе с известным актером: с кем отдыхает певица (фото)
Популярная певица Слава Каминская, впечатлившая пышной грудью в купальнике, подогрела слухи о романе с известным актером. Ранее солистка группы «НеАнгелы» говорила, что после развода ее сердце снова занято, а теперь показала, с кем проводит время. Она опубликовала в Instagram новое видео, на котором проводит время с известным актером Павлом Вишняковым. Вместе они посещают экскурсии на Бали, выбирают на рынке экзотические фрукты и проводят время с детьми Славы — сыном Леоном и дочерью Лаурой. Павел носит девочку на плечах. Вместе они смотрятся, как настоящая семья.
«У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям», — подписала Каминская фото Павла с Лаурой.
Больше об отношениях с актером певица не обмолвилась. Однако подписчики в комментариях предполагают, что между ними роман.
Тем временем, бывший муж Славы Эдгар проводит время в компании друзей и новой спутницы в Куршевеле.
Напомним, певица и пластический хирург развелись летом 2019 года. На недавнем празднике по случаю дня рождения детей бывшие супруги удивили нежным поцелуем. Однако Слава заявила, что у каждого из них своя жизнь.
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