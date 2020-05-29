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Украина

В Украине разгуляется циклон Isolde: синоптик рассказала, какой будет погода в последние выходные весны

13:51 29 мая 2020
Мокрый цветок ириса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Последние дни мая в Украине будут дождливыми — влажная погода с периодическими осадками разной интенсивности 30−31 мая ожидается в большинстве областей Украины. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Осадки 30 мая принесет мощный циклон Isolde, который спровоцирует грозовые дожди на востоке страны и сильный ветер в западных, восточных областях и на юге страны.

В воскресенье, 31 мая, самой низкой температура воздуха будет в западных регионах — +9-+14 градусов, тогда как на востоке и юге столбики термометров поднимутся до +18-+22 градуса.

В целом в дневное время столбики термометров в воскресенье будут колебаться в пределах +15-+19 градусов.

В Киеве 31 мая также ожидаются периодические дожди, температура воздуха днем составит +15-+17 градусов.

С понедельника температура воздуха снова повысится, но ждать прекращения осадков пока не стоит.

О погодных сюрпризах приближающегося лета читайте в статье «ФАКТОВ» «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».

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