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- 13:51 В Украине разгуляется циклон Isolde: синоптик рассказала, какой будет погода в последние выходные весны
В Украине разгуляется циклон Isolde: синоптик рассказала, какой будет погода в последние выходные весны
Последние дни мая в Украине будут дождливыми — влажная погода с периодическими осадками разной интенсивности 30−31 мая ожидается в большинстве областей Украины. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Осадки 30 мая принесет мощный циклон Isolde, который спровоцирует грозовые дожди на востоке страны и сильный ветер в западных, восточных областях и на юге страны.
В воскресенье, 31 мая, самой низкой температура воздуха будет в западных регионах — +9-+14 градусов, тогда как на востоке и юге столбики термометров поднимутся до +18-+22 градуса.
В целом в дневное время столбики термометров в воскресенье будут колебаться в пределах +15-+19 градусов.
В Киеве 31 мая также ожидаются периодические дожди, температура воздуха днем составит +15-+17 градусов.
С понедельника температура воздуха снова повысится, но ждать прекращения осадков пока не стоит.
О погодных сюрпризах приближающегося лета читайте в статье «ФАКТОВ» «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».246
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…