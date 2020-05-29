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Украина

Дожди и днем, и ночью: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

7:11 29 мая 2020
Дождь во Львове
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украина остается под влиянием мощного циклона, который провоцирует дожди на всей ее территории, а в субботу, 30 мая, в Харькове и Луганске возможны еще и грозы. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр.

Наиболее сильные дожди ожидаются на севере Украины, на Донбассе и в центральных регионах. Температура воздуха днем на этих территориях будет колебаться от +14+16 в Луцке до 23−26 градусов в Донецке и Луганске.

Ветер в течение дня будет менять направление с северо-востока на юго-восток, ожидаются порывы до 12 метров в секунду.

В Киеве днем столбики термометров покажут +16-+18 градусов выше нуля, дождь ожидается как днем, так и ночью.

Прогноз на 29 мая

В субботу, 30 мая, самые сильные дожди ожидаются в северных регионах Украины, включая Киевскую область. Тем не менее похолодание не прогнозируется — в Киеве, Житомире, Сумах и Чернигове днем будет +15-+17 градусов, а в Луцке и Ровно — +14-+16 градусов.

Тем временем на Донбассе и на Харьковщине столбики термометров снизятся до +20-+21 градусов, а в Одессе, которая 28 мая подверглась настоящему удару стихии — будет на градус ниже.

Прогноз на 30 мая

Изменится ли погода с началом лета, читайте в статье «ФАКТОВ» «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».

Фото Високий Замок

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