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Сотрудники СБУ получили от Фонда Богдана Губского индивидуальные экспресс-тесты на COVID-19
Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина — XXI век» сегодня передал Военно-медицинскому управлению Службы безопасности Украины 5000 разработанных и проверенных индивидуальных экспресс тест-систем для диагностики COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Богдан Губский выразил благодарность офицерам СБУ, которые сегодня противостоят угрозам, как на востоке, в зоне ООС, так и на всей территории нашего государства, профессионально выполняя свой долг по борьбе с террористическими диверсиями, которые угрожают территориальной целостности Украины.
«В ситуации с эпидемией коронавируса, которую внешний агрессор хочет использовать для ослабления нашей страны, вопросы здоровья офицеров СБУ, каждого сотрудника, приобретают особое значение. А поскольку в ситуации ведения против Украины необъявленной войны эпидемия может быть использована как опасный спутник биологического оружия, наша задача — объединиться, чтобы противостоять этой угрозе. Именно поэтому очень важно защитить работников СБУ и минимизировать количество заболевших. Это позволит поддержать тот высокий боевой уровень борьбы с терроризмом, которым всегда отличалась СБУ», — отметил Богдан Губский.
Все тесты в индивидуальных упаковках, удобны в использовании, не требуют дополнительного оборудования и позволяют оперативно сделать предварительный анализ на COVID-19.
Специалисты СБУ высоко оценили качество экспресс-тестов и поблагодарили фонд за помощь.
«Сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно стоят на защите нашей страны, заботятся о ее безопасности как извне, так и изнутри. Мы, как и все сотрудники СБУ, работаем круглосуточно и без карантина, поэтому контроль за состоянием здоровья нашего контингента является приоритетным и первоочередной задачей. И предоставленные фондом тесты помогут нам в этом важном вопросе, в том числе для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни среди наших сотрудников», — отметил заместитель руководителя Военно-медицинского управления СБУ Дмитрий Якимов.
По информации фонда, экспресс-тесты Testsealabs просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.
Напомним, 28 мая фонд передал пять тысяч индивидуальных экспресс-тестов госпиталю Государственной пограничной службы.
Как известно, Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина — XXI век» разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцам из Крыма, имеющим посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на востоке Украины и оккупации Крыма.35
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