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Под Одессой насильнику женщины-инвалида дали минимальный срок
Беспредел — так вкратце можно охарактеризовать случившееся в начале текущего года в Захарьевском районе Одесской области. В тамошнем селе Паркановка ночью 19-летний местный житель вломился в дом, где проживала 37-летний инвалид первой группы, и изнасиловал ее. Прямо на глазах у ее матери, также инвалида. Негодяя задержали… (Недавно под Киевом насильник трое суток издевался над женщиной-инвалидом.)
На днях районный суд вынес ему приговор. Дело слушалось на открытом судебном заседании. Правда, без участия адвоката (вероятнее всего, в силу того, что у потерпевшей стороны просто нет на него денег). Это в какой-то степени упростило задачу представителей Фемиды.
Дабы избежать эмоций, оттолкнемся от текста судебного приговора. В нем, в частности, констатируется, что 14 января 2020 года в 04:15 обвиняемый проник в дом потерпевшей и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, принудил вступить с ним в половую связь.
«В суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме. В содеянном искренне раскаялся и просил суд строго его не наказывать», — указано в приговоре.
Далее суд, «анализируя изложенное, приходит к выводу, что, кроме признания вины подсудимым, его вина была полностью установлена в ходе судебного разбирательства и квалифицируется как совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 УК Украины — изнасилование».
Также отмечается, что по месту жительства обвиняемый характеризуется негативно, однако, «согласно досудебному докладу, его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества».
Сопоставив все «за» и «против» и дав оценку содеянному обвиняемым, суд пришел к выводу, что «с целью исправления обвиняемого, а также предупреждения совершения им новых преступлений» его необходимо изолировать от общества. Тем более что до настоящего времени мера пресечения ему не избиралась и он находится на свободе.
Вердикт суда — признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 152 ч. 1 УК Украины («Изнасилование») и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы.
Начало срока отбывания наказания исчислять с момента вступления данного приговора в силу и фактического заключения под стражу.
Кстати, «решение суда не может быть обжаловано в апелляционном порядке, поскольку обстоятельства никем не оспаривались в ходе судебного разбирательства». Это также указано в приговоре.
Как отмечают юристы, вот когда сказалось отсутствие адвоката потерпевшей. «Профессиональный юрист, естественно, нашел бы, что сказать, как квалифицировать деяния обвиняемого. В таком случае суд, конечно же, был бы вынужден ужесточить меру наказания. А так — по-минимуму…» — прокомментировали эксперты.
Ранее «ЙАКТЫ» сообщали о случае в Кагарлыкском районе Киевской области, где полицейских заподозрили в избиении и изнасиловании 24-летней женщины.
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