Алиев – Вакулюк: онлайн-видеотрансляция боя

Спорт

В пятницу, 29 мая, в рамках шоу «Битва», которое будет транслироваться на одноименном Youtube-канале, пройдет поединок экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева против модели и актера Никиты Вакулюка.

Это будет боксерский дебют для дважды чемпиона Украины по футболу и серебряного призера молодежного Евро-2006. Что касается Вакулюка, то его украинские зрители знают по роли учителя английского языка в популярном сериале «Школа».

Отметим, что бой будет состоять из трех раундов по две минуты. На взвешивании, которое традиционно прошло за сутки до поединка, экс-футболист показал вес 80 кг (при росте 173 см).

В прямой трансляции за боем, начиная с 20:00, можно будет следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алиев получил нагоняй от бывшей жены после того, как разоткровенничался о сексе втроем.

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