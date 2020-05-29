Мир

Будут развиваться очень быстро: ВОЗ предупредила о новых вспышках коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предупреждает о второй волне пандемии коронавируса COVID-19, считают, что новые вспышки коронавируса могут возникать и развиться очень быстро, поэтому нужно продолжать придерживаться социальной дистанции.

Этому будут способствовать снятие карантинных мер по всему миру и миграция людей.



«Коронавирус не ушел, и по мере роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро», — цитирует Би-би-си представителя ВОЗ Дэвида Набарро.

По мере снятия карантинных ограничений людям придется продолжать максимально соблюдать социальное дистанцирование, а в случае заражения, изолироваться.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет почти 6 миллионов человек, из них 362 391 летальных, выздоровели более 2, 5 миллионов человек.

В Украине на утро 29 мая подтверждены 22 811 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 679 случаев с летальным исходом и 8 934 случаев выздоровления пациентов.

Напомним, ученые считают, что Украина преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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