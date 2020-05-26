Новый всплеск COVID-19 может произойти в любой момент: ВОЗ выступила с предупреждением

Здоровье и медицина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности второй волны пандемии коронавируса COVID-19, причем, как считают эпидемиологи, это может произойти в любое время. Напомним, заместитель директора Уханьского института вирусологи Ши Чжэнли назвала COVID-19 — лишь «верхушкой айсберга».

В настоящее время мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме, констатировал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с „испанкой“. Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — заявил Райан в интервью CNN.

На данный момент, согласно данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,587 млн, из них почти 348 тысяч человек скончались, а 2,365 млн человек выздоровели.

Напомним, 24 мая The New York Times посвятила первую страницу своего воскресного выпуска жертвам COVID-19 в США — были опубликованы имена почти тысячи американцев, умерших от коронавирусной болезни, и отрывки из их некрологов. Как известно, в США с начала пандемии заболели более 1,66 миллиона человек, что составляет почти треть всех больных в мире.



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