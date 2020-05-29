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Еврокомиссия выделила Украине полмиллиарда евро макрофинансовой помощи
В пятницу, 29 мая, в Брюсселе заявили, что Украине выделили второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи — Европейская комиссия предоставляет 500 млн евро. Ранее Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества.
Как сообщает Интерфакс-Украина, с учетом этой суммы с 2014 года ЕС предоставил Украине 3,8 млрд евро в виде займов макрофинансовой помощи (МФП). Это рекордная МФП, предоставленная ЕС стране-партнеру.
«Комиссия от имени ЕС одобрила выделение 500 млн евро кредита Украине как часть четвертой программы макрофинансовой помощи», — заявила представитель Еврокомиссии Марта Вечорек.
Четвертая программа макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро была начата в марте 2018 года и направлена на поддержку дальнейшей экономической стабилизации и структурных реформ. Первый транш выделили в декабре 2018 года.
Как сообщалось ранее, Саакашвили заявил о возможном отказе Украины от кредитов МВФ.20
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