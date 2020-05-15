Саакашвили неожиданно заявил, что Украина может отказаться от кредитов МВФ

Украина

Украине необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда, потому что МВФ дает денег только на погашение внешних долгов Украины, на развитие и реформы помощи не хватает. Об этом в эфире программы «Право на владу» заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили.

По его словам, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ и цивилизованным путем совершить реформы и изменения.

Экс-президент Грузии напомнил, что в свое время Грузия отказалась от услуг МВФ.

«Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ», — заявил он он.

Напомним, президент Зеленский неоднократно говорил о необходимости продолжать сотрудничество с МВФ. В связи с этим были выполнены требования международной финансовой организации — открыт рынок земли и принят так называемый «антиколомойский закон о банках».

В команде Зеленского рассчитывают получить первый транш кредита от новой сделки с МВФ до конца мая.

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