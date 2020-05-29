Здоровье и медицина

Как организм подает сигналы о проблемах со здоровьем: советы врача

Организм — умный! Об этом врачи и ученые знают давно. Он может самостоятельно справиться с недомоганием незаметно для «хозяина», а может и подать сигнал, что ему требуется помощь. Даже маленькие изменения в работе органов и систем нельзя игнорировать: они могут быть предвестниками серьезных заболеваний.

— Главное — правильно расшифровать сигналы организма, чтобы вовремя обратиться к врачу, пока болезнь не стала запущенной, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» главный врач львовского медицинского центра Тарас Жиравецкий. — Ведь многие начальные признаки заболеваний нам кажутся пустяковыми, хотя в это время организм отчаянно сигнализирует — SOS.

Сухость во рту может быть реакцией на стрессы и переживания. Но если ощущение сухости не проходит после нервного перенапряжения, а сопровождается раздражительностью, то организму не хватает витамина В3 (никотиновой кислоты). Богаты этим витамином мясо птицы или говяжье, орехи, пророщенные пшеничные зародыши. Также сухость во рту может указывать на сахарный диабет.

Синеватые пятна на коже сигнализируют, что в организме есть проблемы со свертываемостью крови или работой печени. Обязательно нужно обследоваться.

Припухшие веки вместе с ощущением разбитости, холодной и бледной кожей — признак проблем с почками.

Частые носовые кровотечения являются симптомом повышенного давления. Также можно заподозрить нехватку витамина К. Советую налегать на капусту, шпинат и суп из крапивы.

Потрескавшиеся губы, которые сопровождаются мышечной слабостью в уголках рта, ухудшением концентрации внимания и выпадением волос, говорят о том, что в организме не хватает витамина В (рибофлавина). Полезны молочные продукты, яйца, арахис, персики, соя, груши, томаты, цветная капуста.

Белый налет на языке указывает на то, что человек слишком давно принимал пищу либо простудился. Но если к этому признаку добавляется покраснение краев языка, то можно заподозрить гастрит.

Бледно-серый налет на языке, скорее всего, указывает на нарушение работы желудочно-кишечного тракта. А если наблюдается небольшая припухлость губ и сухая кожа, то, возможно, организму не хватает железа. Тогда следует уменьшить употребление черного кофе и чая (они блокируют усвоение этого элемента). Больше налегать на печень, рыбу, петрушку, белые грибы, а особенно — на яблоки и цитрусовые.

Плохой запах изо рта, кроме явного намека на испорченный зуб, может говорить о желудочно-кишечных проблемах, сахарном диабете, проблемах с почками или печенью (аммиачный запах), либо бронхами (запах гнили).

Шелушится кожа чаще всего при нехватке витаминов А и В2. Если состояние кожи не нормализуется после того, как налажено полноценное витаминизированное питание, и сопровождается зудом, нужно обратиться к врачу. Это, скорее всего, признаки грибковой инфекции.

Болезненная чувствительность к яркому свету может быть у того, кто злоупотребляет алкоголем и табаком. Иногда это признак аллергической реакции на пыльцу цветущих растений — поллиноз, но чаше сигнализирует о нехватке витамина А. Восполнить его дефицит поможет употреблении сыра, моркови, помидоров.

Медленное заживление ран указывает на нехватку цинка. Его источники — морепродукты, бобовые.

Покраснение белков глаз может сигнализировать о повышении артериального давления, а пожелтение — на сбой в работе печени.

Если синяки и темные круги под глазами вызваны не усталостью и недосыпанием, нужно провериться у кардиолога, чтобы не пропустить заболевания сердца.

Излишняя потливость должна заставить обследовать щитовидную железу. Правда, если потливость возникает ночью, то она может указывать на нервное истощение или очень серьезные и опасные заболевания — туберкулез, рак.

Ранее врач рассказывал «ФАКТАМ», из-за чего может возникать головная боль и как себе помочь.

«ФАКТЫ» писали также о том, что из-за нехватки витаминов могут накапливаться лишние килограммы. Например, из-за недостатка витамина D.

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